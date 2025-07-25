ЦБ снизил ключевую ставку до 18%

ЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%. Такое решение Банк России принял 25 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — отметил регулятор.

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Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Сенатор Ольга Епифанова, экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказывали снижение ключевой ставки до 18-19%. Епифанова пояснила, что инфляция в России замедляется, а население и бизнес стали брать меньше кредитов. В то же время сенатор исключила резкое уменьшение ключевой ставки из-за давления на рубль и роста цен на услуги. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев констатировал снижение инфляции быстрее ожиданий регулятора, поэтому допускал снижение ключевой ставки даже до 18%. Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин ожидал 18-19%, отмечая снижение инфляционных ожиданий россиян и подчеркивая, что финансовые власти не могут не учитывать риски переохлаждения экономики.

По прогнозу экспертов, после решения ЦБ максимальные ставки по вкладам снизятся до 16% годовых уже в июле-августе. В настоящее время средний уровень депозитных ставок в крупнейших банках — 17–18%. В то же время ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем по вкладам, уверены экономисты. Например, ставка по кредитам на новое жилье может упасть до 15–17% только к осени, а на вторичное — до 19–20%. Также снижение ключевой ставки в перспективе может ослабить нацвалюту, предупредили аналитики.

Это второе снижение ключевой ставки с начала 2025 года. Первый раз она была уменьшена 6 июня на 100 базисных пунктов.

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