Спрогнозирован уровень ключевой ставки к концу года

Аналитик Васильев: ключевая ставка снизится до 13% к декабрю
«Газета.Ru»

ЦБ будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100—200 базисных пунктов, до 13% к концу года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«12 сентября ЦБ снизит ключевую ставку с 18% до 16%, 24 октября — до 14%, 19 декабря — до 13%. Среднюю ключевую ставку в этом году мы ожидаем на уровне 18,5% после 17,5% в прошлом году. Ставки по вкладам продолжат быстро снижаться в ближайшие недели. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам второй декады августа снизилась до 15,85% — это минимум за 10 месяцев. В ближайшие недели после заседания 12 сентября ставки по депозитам уйдут в район 14—15%», — отметил Васильев.

Он полагает, что инфляция будет постепенно снижаться до 5,4% к концу этого года. Таким образом, у россиян есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки по депозитам на длительный срок, подчеркнул аналитик.

При ключевой ставке в 13% ставки по депозитам могут снизиться до 11—12% или даже ниже, допустил аналитик. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок, посоветовал Васильев.

ЦБ проведет ближайшее заседание по ключевой ставке 12 сентября. Прогноз аналитиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какой будет ключевая ставка в 2026 году.

