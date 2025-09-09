Стало известно, что будет с курсом доллара к концу года

В октябре-ноябре доллар будет стоить 90 рублей, а к концу года — 92—93 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» ⁠Александр Бахтин.

«В конце года расходы наращивают все – потребители, компании, бюджеты всех уровней, наблюдения показывают, что это самый уязвимый период для российской валюты. Более сильная просадка рубля, до 100+ рублей за доллар, возможна при негативном сочетании факторов, например, сильном снижении цен на нефть и ухудшении геополитической ситуации. Спрос компаний на валюту в августе резко вырос — почти на треть в месячном выражении, и очевидно, в начале осени эта тенденция набирает обороты», — отметил Бахтин.

По его словам, импортные потоки оживают на фоне активизации спроса потребителей и бизнеса и снижения процентных ставок. Бахтин добавил, что сейчас баланс может быстро смещаться не в пользу нацвалюты, а курс — меняться на несколько процентов, пока не будет на время найдена новая точка равновесия. На этой неделе ЦБ может опустить ключевую ставку до 16%, а до конца года до 14%, спрогнозировал инвестстратег. Он пояснил, что это сильный фактор против рубля и доходности сбережений в российской валюте будут все менее привлекательными, а кредиты, в том числе под импорт — все доступнее.

Для российских семей, получающих доход и несущих расходы преимущественно в рублях, оптимально держать в валютных инструментах 30—40%, рекомендовал Бахтин. Но доллар, как и евро, сохраняет высокую инфраструктурную токсичность, поэтому эксперт посоветовал отдавать предпочтение дружественному юаню и юаневым инструментам (вклады, облигации российских компаний в китайской валюте). Также с задачей валютной диверсификации помогут справиться замещающие облигации, заключил Бахтин.

Курс американской валюты 9 сентября в моменте поднимался выше 85,34 рубля. С начала сентября доллар подорожал на 3 рубля.

