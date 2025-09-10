«Не в этот раз»: в Госдуме не ожидают снижения ставки ЦБ в сентябре

Центробанк проведет заседание 12 сентября, на котором будет объявлена ключевая ставка. Зампред комитета Госдумы по экономической политике в разговоре с «Газетой.Ru» призвал не ждать снижения ставки.

«До конца года она, безусловно, снизится, но не в этот раз. Есть понимание того, что, с одной стороны — нельзя переохлаждать экономику. И поэтому если реальный сектор просит о более щадящей ставке для кредитования, то надо на это обязательно среагировать. При этом президент [Владимир Путин] отметил недавно: не должно снова начаться движение в сторону повышения инфляции, поскольку это делает управление экономикой непредсказуемым», — сказал он.

Наумов считает, что в конце года ставка может снизиться до 15%.

«Все-таки руководство ЦБ достаточно осторожное, консервативное — при существующих ставках можно еще так сказать. Они будут стараться давить на уровень инфляции. Для них это представляет большую ценность, чем следовать нашим с вами ожиданиям. Снижать до 17% можно, конечно, но логичнее дождаться устойчивого снижения инфляции и ставку сделать на уровне 15%. Лучше в конце года дать нормальный, четкий импульс началу нового года в экономике, чтобы компании, производители могли планировать, исходя из того, что это уже устойчивая тенденция. И банки тоже будут на это ориентироваться», — сказал он.

Наумов также объяснил, как решение о ключевой ставке 12 сентября повлияет на курс доллара.

«Мне кажется, надо учитывать среднесрочные тенденции. Когда с [главой ЦБ Эльвирой] Набиуллиной встречаемся, мы всегда эти вопросы задаем. Она считает, что нет смысла комментировать, в чьих интересах — экспортеров или импортеров текущий уровень рубля. На годовых интервалах он так или иначе смотрится достаточно сбалансировано, поэтому что бы с ним не произошло — все равно в среднем это будет учитывать и интересы экспортеров, и интересы импортеров», — сказал он.

На Восточном экономическом форуме глава правления Сбера Герман Греф 4 сентября ответил на вопросы журналистов. Он заявил о технической стагнации в России и о том, что к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 14%. Греф считает, что курс рубля должен до конца года ослабляться.

