В России не исключили доллар по 100 рублей в декабре

Финансист Шепелев не исключил доллар по 100 рублей в декабре
Shutterstock

Повышение курса доллара до 100 рублей не является базовым сценарием, но это возможно к декабрю. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Основные причины все более выраженной слабости рубля – восстановление импорта, сокращение положительного сальдо платежного баланса, обнуление нормативов по возврату экспортной выручки и секвестр ключевой ставки. Технически сейчас открыта дорога к доллару по 85 рублей. К концу года видим курс ближе к 90 рублям. Доллар по 100 рублей — не базовый сценарий, но исключать его нельзя: усиление санкционного давления и падение цен на нефть в сочетании со слабой сезонностью могли бы привести к трехзначному курсу в декабре», — отметил Шепелев.

Он сказал, что вложения в доллары по-прежнему несут неоправданно большой риск, и в целом покупать эту валюту целесообразно только под зарубежные поездки. Интересным вариантом для валютной диверсификации сейчас выглядит золото — его стоимость может вырасти и в долларах (выше $3,7 тыс.), и в рублях с учетом прогнозируемой девальвации нацвалюты.

Подробнее — в нашем материале.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что курс доллара поднимется до 100 рублей в январе 2026 года.

