Эксперт объяснила, кому по новому закону предоставят кредитные каникулы

По новому закону о кредитных каникулах воспользоваться этой возможностью можно будет один раз в пять лет сроком на полгода по каждому из займов, в случае, если их несколько. Об этом в беседе с RT рассказала замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане РФ смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода.

Однако важно, чтобы предприниматель или самозанятый не работал в финансовой сфере или игорном бизнесе, отметила специалист. Отказать в предоставлении каникул могут и в том случае, если заемщик начал оформлять банкротство или запустил процедуру ликвидации своего предприятия. Кроме того, сумма займа не должна превышать четко установленные лимиты, подчеркнула Юсупова.

«Так, каникулы распространятся на суммы кредита или займа следующим образом: для самозанятых — до 10 млн рублей, до 60 млн рублей — для микропредприятий, для малых компаний — до 400 млн рублей, а для средних — до 1 млрд рублей», — пояснила эксперт.

Запросить кредитные каникулы можно будет даже в случае, если предприниматель или самозанятый просто задержал платеж на период не более месяца – в этом случае можно будет избежать начисления пени и штрафов. Проценты, однако, начисляться всё равно будут. Важно учитывать также, что действие нового ФЗ распространяется на договоры, которые заключены в период после 1 марта 2024 года, отметила Юсупова.

Юсупова напомнила, что также с прошлого года кредитные каникулы могут взять россияне при сокращении доходов на 30% по сравнению с предыдущим среднегодовым доходом. Также этот инструмент доступен тем, кто живёт в зоне ЧС, гражданам, имуществу которых нанесли ущерб, и другим категориям граждан, заключила специалист.

Согласно подписанному закону, кредиторы, обязанные предоставить такую меру поддержки, включают банки, микрофинансовые организации (МФО) и государственную корпорацию «ВЭБ.РФ». Льгота предоставляется вне зависимости от финансового положения заемщика и экономической обстановки в стране. Подчеркивается, что цель нового закона — предотвратить массовые неплатежи среди малого бизнеса и самозанятых, снижая давление на банковскую систему и повышая её устойчивость.

