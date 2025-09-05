В России хотят временно запретить штрафы за просрочку по кредитам

ЛДПР внесла в ГД законопроект о временном запрете штрафов за просрочку кредитов

В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает временный мораторий на начисление штрафов и пеней за задержку выплат по потребительским кредитам и ипотечным займам. Информация о законопроекте доступна в электронной базе данных Госдумы.

Закон инициирован группой депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого, лидера партии.

В соответствии с предложенными поправками к статье 14 закона «О потребительском кредите (займе)», с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года кредитные организации будут лишены права начислять штрафы и пени по потребительским кредитам, сумма которых не превышает 500 тысяч рублей. Аналогичный мораторий планируется распространить на ипотечные кредиты до 12 миллионов рублей, выданные на цели, не связанные с ведением бизнеса.

Данный мораторий предлагается распространить и на договоры, оформленные до момента вступления закона в силу.

Авторы законопроекта отмечают, что на фоне роста закредитованности среди населения растет и прибыльность банковского сектора. В связи с этим депутаты полагают, что временный запрет на штрафные санкции не окажет существенного негативного влияния на деятельность кредитных организаций.

