Некоторые россияне смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

Часть россиян получат возможность оформить кредитные каникулы с 1 октября
Depositphotos

С 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане РФ смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода. Это следует из федерального закона, который 31 июля 2025 года подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, кредиторы, обязанные предоставить такую меру поддержки, включают банки, микрофинансовые организации (МФО) и государственную корпорацию «ВЭБ.РФ». Льгота предоставляется вне зависимости от финансового положения заемщика и экономической обстановки в стране. Однако право на кредитные каникулы ограничено рядом условий: оно не действует для договоров с несколькими кредиторами, займов, обеспеченных имуществом, находящимся в повторном залоге, а также кредитов, выданных участникам специальных режимов налогообложения и некоторых специфичных видов предпринимательской деятельности.

Размер кредита, по которому возможно оформление каникул, определят дополнительно, пока действуют следующие пределы: для малых предприятий — до 400 млн рублей, средних — до 1 млрд рублей, микропредприятий — до 60 млн рублей, самозанятых — до 10 млн рублей.

Цель нового закона — предотвратить массовые неплатежи среди малого бизнеса и самозанятых, снижая давление на банковскую систему и повышая ее устойчивость.

Ранее россиянам раскрыли минусы кредитных каникул.

