Банки выступают против новых правил оценки доходов заемщиков

АБР: банки против оценки доходов граждан только по официальным документам

Российские банки выступают против изменения существующей системы оценки доходов заемщиков при выдаче потребительских кредитов. Об этом «Ведомостям» сообщил директор департамента банковского развития АБР Николай Тарасов.

По словам представителя банковского сообщества, кредитные организации предлагают сохранить действующие методики оценки и использовать данные Росстата. Эта позиция противоречит дорожной карте Банка России, утвержденной в августе 2025 года по поручению президента, которая предусматривает переход на официальные данные о доходах граждан.

Как заявил зампред Банка России Алексей Гузнов, регулятор обсуждает с рынком запрет на использование банками и МФО информации о доходах из заявлений заемщиков. С 2026 года кредиторы должны будут получать данные через сервис «Цифровой профиль» из информационных систем ФНС и Социального фонда России.

Полный перечень требований Банка России к использованию официальных данных о доходах заемщиков будет представлен к 1 марта 2026 года. Регулятор настаивает на использовании исключительно официальных документов при расчете долговой нагрузки.

Как сообщал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, с 1 сентября 2025 года россияне не смогут сразу получить денежную сумму по кредиту из-за введения периода охлаждения.

Ранее сообщалось, что россиянам станут чаще отказывать в ипотеке.