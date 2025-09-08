На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банки выступают против новых правил оценки доходов заемщиков

АБР: банки против оценки доходов граждан только по официальным документам
true
true
close
Global Look Press

Российские банки выступают против изменения существующей системы оценки доходов заемщиков при выдаче потребительских кредитов. Об этом «Ведомостям» сообщил директор департамента банковского развития АБР Николай Тарасов.

По словам представителя банковского сообщества, кредитные организации предлагают сохранить действующие методики оценки и использовать данные Росстата. Эта позиция противоречит дорожной карте Банка России, утвержденной в августе 2025 года по поручению президента, которая предусматривает переход на официальные данные о доходах граждан.

Как заявил зампред Банка России Алексей Гузнов, регулятор обсуждает с рынком запрет на использование банками и МФО информации о доходах из заявлений заемщиков. С 2026 года кредиторы должны будут получать данные через сервис «Цифровой профиль» из информационных систем ФНС и Социального фонда России.

Полный перечень требований Банка России к использованию официальных данных о доходах заемщиков будет представлен к 1 марта 2026 года. Регулятор настаивает на использовании исключительно официальных документов при расчете долговой нагрузки.

Как сообщал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, с 1 сентября 2025 года россияне не смогут сразу получить денежную сумму по кредиту из-за введения периода охлаждения.

Ранее сообщалось, что россиянам станут чаще отказывать в ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами