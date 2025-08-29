На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне могут столкнуться с проблемами при получении денег по кредиту

Мамута: россияне не смогут сразу получать деньги по кредиту с 1 сентября
Depositphotos

С 1 сентября 2025 года россияне не смогут сразу получить денежную сумму по кредиту из-за введения периода охлаждения. Об этом «Комсомольской правде» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«Деньги заемщик будет получать не мгновенно, а через определенный срок. Он зависит от суммы», — объяснил он.

После того, как период охлаждения начнет действовать, россияне смогут получить в кредит до 50 тысяч. Сумму до 200 тысяч они смогут забрать лишь через четыре часа. Если же речь идет о еще большей сумме, придется ждать 48 часов.

Период охлаждения поможет предотвращать действия мошенников, поскольку выдача денег сразу будет практически невозможна.

Недавно пожилая жительница Томска лишилась 5,5 миллионов рублей, поверив в мифические кредиты. Ей позвонил мошенник и рассказал о якобы оформленных на 65-летнюю женщину кредитах. По словам «сотрудницы» Росфинмониторинга, кто-то якобы взял на нее кредиты на общую сумму 15 миллионов рублей. Ее убедили перевести средства на «безопасный счет», она оформила кредит под залог недвижимости и отправила средства неизвестным.

Ранее сообщалось, что должникам в приграничных регионах дадут отсрочку по выплатам.

