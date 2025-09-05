На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам станут чаще отказывать в ипотеке

Экономист Кривко: доля отказов россиянам в ипотеке вырастет до 65% к концу года
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

К концу года доля отказов россиянам в ипотеке повысится до 65%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

Каждому второму россиянину отказывают в ипотеке, cообщил Forbes в конце июля. В июне доля отказов составила 50,6%, в сравнении с 45,7% в мае. Банки кредитуют только тех граждан, у кого хорошая кредитная история и низкая долговая нагрузка.

«Тенденция отказов в получении ипотечного кредита началась еще в 2023 году и сохранится до конца 2025 года. Банки продолжат придерживаться политики жесткой проверки кредитной истории граждан и их уровня долговой нагрузки перед выдачей ипотечных кредитов, несмотря на их залоговый характер. Плюс проверка потенциальных ипотечных заемщиков проводится с применением ИИ, что исключается «человеческий» фактор «ошибок» в оценке потенциального клиента. Также с 1 июля 2025 года Банк России получил право устанавливать ограничения на долю рискованных ипотек в портфелях банков», — отметила Кривко.

По ее словам, в первую очередь это касается кредитов с высоким платежом на долговую нагрузку (свыше 50%) и маленьким первоначальным взносом. И в такой ситуации коммерческим банкам выгоднее отказать в ипотеке, чем нарушить нормативы Банка России, добавила экономист. Жесткую политику проверки заемщиков Кривко также объяснила достаточно высоким уровнем закредитованности граждан при низком уровне финансовой ответственности потребительского поведения. Экономист привела статистику Федресурса, по которой за первое полугодие 2025 года количество судебных процедур банкротства граждан составило более 283 тыс., что почти на четверть больше количества дел за январь-июнь 2024 года. Количество внесудебных процедур банкротства стало больше почти на 20%. При этом в более чем 97% этих случаев инициаторами банкротства граждан являются сами должники при сохраняющемся достаточно низком уровне возврата гражданами средств кредиторов (7,5%), пояснила Кривко.

