В Минпромторге оценили интерес стран БРИКС к технологиям России

Алиханов заявил о стабильном интересе стран БРИКС к технологиям России
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Вопреки санкциям интерес к российским технологиям стабилен, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и глобального Юга всегда оставался стабильным», — сказал чиновник.

В начале этой недели стало известно, что лидеры государств — членов БРИКС проведут 8 сентября виртуальную встречу, посвященную торговой политике американского лидера Дональда Трампа. В Кремле подтвердили участие президента Владимира Путина в мероприятии.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и сотрудничают по взаимовыгодным проектам.

Ранее в Перу объяснили страх Трампа перед БРИКС.

БРИКС
