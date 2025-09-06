На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский минтай полностью вытеснил импортный с внутреннего рынка

Сергей Красноухов/РИА Новости

Импортную продукцию из минтая на российском рынке заместила отечественная, заявил на полях ВЭФ РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По его словам, зарубежная продукция полностью вытеснена.

«Импорт филе зарубежного производства в первом полугодии 2025 года составил менее 300 тонн», — отметил глава ассоциации.

Он добавил, что российские производители в приоритетном порядке увеличивают поставки на внутренний рынок, налаживают каналы продаж и устанавливают прямые контакты с переработкой и ритейлом.

В АДМ сообщили о сохранении общего объема поставок продукции из минтая на уровне прошлого года. Несмотря на это, отгрузки продукции глубокой переработки — филе, фарш, сурими — увеличились на 20%. А на смену мороженому минтаю приходит филе.

В 2024 году потребление минтая превысило четыре килограмма на каждого россиянина. Это стало возможным из-за увеличения уловов, поставок на внутренний рынок, цены продукции и изменения восприятия минтая со стороны потребителей, которые больше не считают его рыбой для кошек. Сейчас минтай занимает третье место по популярности среди россиян, уступая сельди и горбуше.

Ранее сообщалось, что мешает России импортозаместить бананы.

ВЭФ-2025
