В России заявили о рекордном потреблении минтая

В России существенно возросло потребление минтая. Об этом со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая сообщает агентство РБК.
В прошлом году потребление минтая в переводе на сырец превысило четыре килограмма на каждого россиянина. Это является самым высоким показателем более чем за два десятка лет наблюдений. Такие результаты стали возможными из-за увеличения уловов, поставок на внутренний рынок, цены продукции и изменения восприятия минтая со стороны потребителей, которые больше не считают его рыбой для кошек.
Сейчас минтай находится на третьем месте по популярности среди жителей России, уступая лишь сельди и горбуше. По словам главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, минтай является диетической и очень вкусной рыбой.
6 февраля сообщалось, что в 2025 году в российских магазинах может возникнуть дефицит красной икры.
Ранее врач рассказала, какая рыба наиболее полезна для пожилых.