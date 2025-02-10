В России заявили о рекордном потреблении минтая

Минтай стал третьей по популярности рыбой в России

В России существенно возросло потребление минтая. Об этом со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая сообщает агентство РБК.

В прошлом году потребление минтая в переводе на сырец превысило четыре килограмма на каждого россиянина. Это является самым высоким показателем более чем за два десятка лет наблюдений. Такие результаты стали возможными из-за увеличения уловов, поставок на внутренний рынок, цены продукции и изменения восприятия минтая со стороны потребителей, которые больше не считают его рыбой для кошек.

Сейчас минтай находится на третьем месте по популярности среди жителей России, уступая лишь сельди и горбуше. По словам главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, минтай является диетической и очень вкусной рыбой.

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