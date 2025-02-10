Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о рекордном потреблении минтая

Минтай стал третьей по популярности рыбой в России
close
Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

В России существенно возросло потребление минтая. Об этом со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая сообщает агентство РБК.

В прошлом году потребление минтая в переводе на сырец превысило четыре килограмма на каждого россиянина. Это является самым высоким показателем более чем за два десятка лет наблюдений. Такие результаты стали возможными из-за увеличения уловов, поставок на внутренний рынок, цены продукции и изменения восприятия минтая со стороны потребителей, которые больше не считают его рыбой для кошек.

Сейчас минтай находится на третьем месте по популярности среди жителей России, уступая лишь сельди и горбуше. По словам главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, минтай является диетической и очень вкусной рыбой.

6 февраля сообщалось, что в 2025 году в российских магазинах может возникнуть дефицит красной икры.

Ранее врач рассказала, какая рыба наиболее полезна для пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами