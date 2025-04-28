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Эксперт рассказал, что мешает России импортозаместить бананы

«РГ»: Россия может импортозаместить почти все, в том числе бананы
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Shamils/Shutterstock/FOTODOM

РФ может импортозаместить практически все, в том числе бананы, заявил в интервью «Российской газете» (РГ) директор российского отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

Он рассказал, что природа, ресурсы и технологические возможности позволяют заменить отечественными аналогами почти все продукты, но вопрос заключается в рациональности такой замены и ее стоимости.

«Когда возникли санкционные обстоятельства, стало очевидно, что у нас по многим позициям уровень самообеспеченности недостаточен, а по некоторым культурам (например, свекле или картофелю) даже критически низок — менее 10%», — сказал Кобяков.

Он отметил, что РФ удалось справиться с замещением импортных семян, но ситуация с заменой высокопроизводительных импортных пород в животноводстве хуже.

На вопрос о возможности выращивания бананов в стране эксперт ответил, что такие проекты существовали еще в царской России.

«Вырастить бананы в России, конечно, можно, но платить за такие фрукты придется дорого», — считает Кобяков.

По его словам, для этого нужно построить дорогостоящие теплицы, купить импортный посадочный материал и овладеть специфичной агротехникой.

В марте министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщил, что правительство России в ближайшее время может включить бананы в перечень сельхозкультур страны, что позволит предоставить производителям господдержку. Он сказал, что в регионе ведется подготовка к реализации первого подобного проекта: в городе Невинномысске планируется построить 15 га теплиц.

Ранее экономист назвал способ снизить цены на бананы в два раза.

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