В России опровергли поставки яиц в США

Россия не осуществляет поставки яиц в Соединенные Штаты. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, отвечая на запрос агентства «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день в России отсутствуют предприятия, имеющие сертификацию для экспорта яичной продукции в США. Для осуществления таких поставок производители должны пройти строгую процедуру сертификации, включая лабораторные исследования продукции в аккредитованных лабораториях.

В пятницу агентство РИА Новости сообщило, что США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России. Отмечалось, что сумма закупки составила $455 тыс. Такая поставка стала первой как минимум с начала 1992 года.

В начале июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался тем, что теперь в стране «у всех есть яйца». Он отметил, что после его возвращения в Белый дом цены на них снизились на 400%.

Ранее в Китае сообщили о неожиданном ударе по экономике США.