Путин заявил, что в РФ не ожидали отмены виз для россиян в КНР

Путин назвал неожиданным решение КНР ввести безвизовый режим для россиян
Решение властей КНР отменить визовый режим для россиян было неожиданным, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 5 сентября, глава государства выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Решение <...> политического руководства Китая о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным. <...> Тем более было это приятно и, конечно, это — знак дружбы, который мы высоко ценим», — сказал российский лидер.

Он выразил уверенность, что введение безвизового режима будет способствовать резкому увеличению взаимных поездок граждан РФ и КНР.

2 сентября официальный представитель китайского министерства иностранных дел Го Цзякун заявил, что власти страны с 15 сентября введут пробный безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

4 сентября Путин сообщил, что РФ зеркально ответит на отмену виз в КНР и введет безвизовый режим для китайских граждан.

Ранее в РФ рассказали, к чему приведет отмена виз для россиян в КНР.

