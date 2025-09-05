Путин заявил, что в РФ не ожидали отмены виз для россиян в КНР

Решение властей КНР отменить визовый режим для россиян было неожиданным, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 5 сентября, глава государства выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Решение <...> политического руководства Китая о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным. <...> Тем более было это приятно и, конечно, это — знак дружбы, который мы высоко ценим», — сказал российский лидер.

Он выразил уверенность, что введение безвизового режима будет способствовать резкому увеличению взаимных поездок граждан РФ и КНР.

2 сентября официальный представитель китайского министерства иностранных дел Го Цзякун заявил, что власти страны с 15 сентября введут пробный безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

4 сентября Путин сообщил, что РФ зеркально ответит на отмену виз в КНР и введет безвизовый режим для китайских граждан.

