«Давление на ЦБ слишком велико». Снизят ли ключевую ставку в сентябре?

Центробанк на заседании 12 сентября с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 16–17%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали депутаты, экономисты и финансовые аналитики. Они ожидают снижения ставок по вкладам и кредитам после решения ЦБ, причем по депозитам процесс будет идти быстрее. Как решение регулятора отразится на курсе рубля и что будет с ключевой ставкой дальше — в нашем материале.

Мнения экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», разделились практически поровну: семь из них спрогнозировали снижение ключевой ставки до 17%, а шесть — до 16% годовых на заседании 12 сентября.

«Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики и на ближайшем заседании может объявить о снижении ключевой ставки на целый 1 процентный пункт. Основой для такого решения стала устойчивая низкая инфляция в последние недели. Изменения будут умеренные и постепенные», — сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

В Госдуме ожидают аналогичный сценарий.

«Сейчас инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, поэтому считаю, что на заседании совета директоров Банка России 12 сентября ключевая ставка может снизиться до 17% годовых. Полагаю, что снижение ключевой ставки будет аккуратным в связи с наличием разнонаправленного движения цен. Есть группы товаров, которые заметно выросли в цене, в частности бензин, который за август подорожал на 3,8%», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, регулятору предстоит внимательно оценить, как текущая динамика отразится на инфляции и на ожиданиях граждан относительно будущего уровня цен. При этом, подчеркнул он, Банк России намерен сохранять осторожную позицию и продолжит отслеживать возможные риски, чтобы предотвратить новое ускорение роста цен.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко оценил в 80% вероятность снижения ключевой ставки до 17% и в 20% — до 16%. В пользу последнего сценария, по словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, играют несколько факторов.

«Российская экономика выросла на 1,1% за первое полугодие. При этом в июле, согласно оценкам Минэка, рост составил 0,4%. Траектория развития экономики идет по нижней границе прогноза ЦБ. Текущие показатели роста экономики складываются на фоне ускоренного исполнения расходной части бюджета. Осенью таких бюджетных стимулов для экономики не будет. Дефицит по итогам года будет выше запланированного где-то на 1 трлн рублей. Это, впрочем, было в рамках наших ожиданий. Сокращение бюджетных расходов приведет к торможению экономики в четвертом квартале 2025 года», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Федоров добавил, что инфляция в России идет ниже прогнозной траектории ЦБ на 2 п.п. Экономист отметил, что во многом ситуация с инфляцией до конца года будет упираться в курс рубля и ключевую ставку.

close Ключевая ставка ЦБ 18% (25.07.2025) «Газета.Ru»

«Давление от правительства, бизнеса и общества на Центральный Банк слишком велико. Ключевая ставка была снижена и 25 июля на 2 п.п. Чем ниже ключевая ставка, тем больше денег экономит федеральный бюджет — снижение даже на 1 п.п. ключевой ставки сберегает для бюджета 200 млрд рублей», — заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

По мнению инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, текущая ситуация действительно может требовать более решительных действий со стороны регулятора на предстоящем заседании.

«В то же время рост зарплат остается высоким, а рубль вот-вот начнет ослабление на сезонном сокращении положительного сальдо платежного баланса. Кроме того, в геополитике все неопределенно, а инфляционные ожидания населения в августе выросли до 13,5% с июльских 13%. Последнее, впрочем, в значительной мере объясняется ростом коммунальных тарифов с июля. Поэтому не исключено, что ЦБ проявит осторожность», — сказал Бахтин «Газете.Ru».

Что будет с вкладами

Если ключевую ставку снизят на 2 п.п., то ставки по вкладам уменьшатся тоже на 2 п.п. Если ключевая ставка упадет на 1 п.п., то депозитные ставки понизятся на 1 п.п. По данным Центробанка на конец августа, средняя максимальная процентная ставка в топ 10 банков составляет 15,34 % годовых по вкладам на срок до 90 дней, 15,36 % — от 91 до 180 дней. По депозитам от 181 дня до года ставка равна 14,42 %, более года — 12,99 %.

«По нашим ожиданиям, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков после сентябрьского заседания ЦБ опустится в диапазон 14−15%. Привлекательность коротких вкладов до полугода будет снижаться медленнее», — допустил инвестстратег Бахтин.

При этом многие банки, особенно крупнейшие, не будут дожидаться заседания ЦБ и начнут (а некоторые уже начали) снижение ставок на 1−2 п.п. перед 12 сентября.

«При наличии временно свободных денежных средств и желании открыть вклад стоит поспешить с решением. Ставки по вкладам в обозримом будущем точно не вырастут, а то, что снизятся — не вызывает сомнений. Вопрос только когда: на этой неделе или на следующей», — предупредил кандидат экономический наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

Финансовый аналитик Дмитрий Трепольский добавил, что существенное снижение ставок по вкладам начнется в 2026 году .

Что будет с кредитами

Ставки по потребительским кредитам и ипотеке, как правило, превышают ключевую ставку на 3−5 п.п. По мнению экспертов, такое соотношение сохранится после решения ЦБ 12 сентября. Также эксперты уточнили, что ставки по кредитам в случае уменьшения ключевой ставки снижаются медленнее, чем по депозитам.

«Изменения коснутся рынка ипотеки и потребительских кредитов. Процентный показатель формируется по формуле: ключевая ставка плюс 3–5 п.п. таким образом, если ключевая ставка опустится до 17%, новые кредитные предложения окажутся в диапазоне 20–22% . Текущий момент можно считать подходящим для оценки вариантов обращения за кредитом, однако наиболее выгодные условия заемщики увидят ближе к концу года», — отметил Никитин.

Ставки по кредитам уменьшатся, но все равно останутся высокими, констатировал Трепольский. По его оценке, ставки по рыночной ипотеке будут держаться на уровне 18−20% и выше .

«Льготная ипотека будет по-прежнему доступна, но ее условия могут ужесточиться. Ставки по беззалоговым кредитам будут находиться в диапазоне 25−35% и выше. Сейчас не самый подходящий момент для получения кредита, особенно без субсидирования. Условия крайне невыгодны для заемщиков. Целесообразно подождать начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ, так как это приведет к снижению ставок по кредитам», — отметил аналитик.

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов допустил, что к концу осени ставки по кредитам могут опуститься на 1−2 п.п.

«Более ощутимое удешевление кредитов ожидаемо лишь зимой, поэтому уже сейчас стоит готовиться к обращению за кредитом, но оптимальный момент для заключения сделки, вероятно, сместится на конец 2025 года, когда рынок отыграет смягчение денежно-кредитной политики», — объяснил эксперт.

Что будет с рублем

Снижение ключевой ставки приведет к постепенному ослаблению курса рубля, уверены эксперты.

Суетин уверен, что в день заседания совета директоров Банка России курс рубля будет изменяться в первую очередь под воздействием эмоций участников финансового рынка и наплыва спекулянтов. Фундаментально ключевая ставка будет влиять на курс рубля как минимум несколько месяцев , пояснил экономист.

«Эффект от снижения ключевой ставки аккумулируется и может стать более выраженным в четвертом квартале, по мере оживления кредитного спроса, в том числе под импорт, и снижения сберегательной активности в рублях. В то же время сезонность показателей счета текущих операций также не в пользу рубля и будет все сильнее давить на нацвалюту. Также в сентябре еще заметным остается спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж», — пояснил Бахтин.

По его прогнозу, доллар в сентябре может стоить 81−82 рубля, евро — 95−96 рублей, юань — 11,3−11,5 рубля. Федоров ожидает доллар по 90 рублей к концу года.

Что будет дальше с ключевой ставкой

По словам экспертов, дальнейшая траектория ставки будет зависеть от поступающих оперативных данных по инфляции, рынку труда, экономической и потребительской активности, кредитованию, а также от динамики курса рубля и внешних условий, в том числе в части геополитики.

«Прогноз на заседание 24 октября предполагает высокую вероятность очередного снижения ставки — на один или половину процентного пункта — при условии сохранения благоприятной инфляционной динамики. Это станет очередным шагом к достижению целевого уровня в 15–16% к концу года», — отметил Никитин.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин уверен, что на сентябрьском заседании ситуация может заложить траекторию на осень.

«Если 12 сентября ставка снизится до 17%, это будет уже смягчением, но менее агрессивным, чем возможный шаг до 16%. В таком случае на октябрьском заседании регулятор будет рассматривать возможность продолжения снижения еще на 1 п.п., до 16 %, при условии сохранения тренда на замедление инфляции и отсутствия новых рисков. Если же 12 сентября ставка все-таки окажется 16%, на октябрьском заседании, вероятно, решат сделать паузу, чтобы оценить эффект от смягчения и динамику инфляции», — сказал Еремкин «Газете.Ru».

Персональный брокер Инвестиционного Банка Синара Екатерина Канивец ожидает ключевую ставку в 16% на конец 2025 года. По ее словам, ЦБ будет принимать решение 24 октября, исходя из данных по ВВП, инфляции.

Бахтин ожидает ключевую ставку на уровне 14−15% к концу года.