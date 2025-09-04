Депутат спрогнозировал уровень ключевой ставки в октябре

ЦБ на заседании 24 октября снизит ключевую ставку до 15-16%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

«Прогноз на заседание 24 октября предполагает высокую вероятность очередного снижения ключевой ставки ЦБ — на один или половину процентного пункта — при условии сохранения благоприятной инфляционной динамики. Это станет очередным шагом к достижению целевого уровня в 15–16% к концу года. Ожидается, что Банк России уже в сентябре продолжит смягчение денежно-кредитной политики и на ближайшем заседании 12 сентября может объявить о снижении ключевой ставки на целый процентный пункт, до 17%. Основой для такого решения стала устойчивая низкая инфляция в последние недели. Изменения будут умеренные и постепенные», — отметил Никитин.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%. Регулятор пояснил свое решение по ключевой ставке тем, что инфляционное давление в России, включая его устойчивую часть, снижается быстрее, чем ожидалось. Одновременно темпы роста внутреннего спроса ослабевают, а экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного развития.

