На ВЭФ рассказали об увеличении мощности газопровода «Сила Сибири — 2»

Цивилев: работы по увеличению мощности газопровода «Сила Сибири — 2» начались
Павел Львов/РИА «Новости»

Работы по увеличению мощности газопровода «Сила Сибири --2», по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 млрд кубометров уже начались. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в комментарии РИА Новости рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Сейчас идут как раз проектные работы по увеличению мощности», — заявил он.

По словам Цивилева, когда работы будут завершены, можно будет назвать конкретные сроки увеличения поставок. Он объяснил, что дополнительно будут вноситься изменения в проект газопровода, которые помогут выйти на уровень 44 млрд кубометров.

Министр добавил, что схема финансирования строительства газопровода будет определена в 2026 году. Он отметил, что после подписания меморандума с Китаем у российской стороны появилась определенная свобода действий, поэтому схема будет быстро доработана.

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

Ранее в США заявили о возможности подрыва в будущем «Силы Сибири— 2».

