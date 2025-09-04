На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минстрой проработает меры поддержки стройотрасли

Файзуллин: кабмин обсудил шаги для сохранения объемов строительства жилья
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство обсудило дополнительные шаги для сохранения объемов строительства жилья, Минстрой их проработает. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что сейчас ставка по ипотеке находится на уровне 18%, и снижение ставок, по его словам, дает положительный эффект на рынке жилья в целом.

Файзуллин также рассказал, что министерство рассмотрит ипотечные меры поддержки для молодежи.

3 сентября директор департамента финансовой политики Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме рассказал, что Минфин изучает предложения по увеличению лимита на льготную ипотеку для покупки недвижимости большего размера.

Он напомнил, что в данный момент лимит по льготной ипотеке составляет 12 млн руб. (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской областей) и 6 млн руб. (для остальных российских регионов).

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.

