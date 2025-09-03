Минфин рассказал о дискуссии по изменению условий льготной ипотеки

Минфин изучает предложения по увеличению лимита на льготную ипотеку для покупки недвижимости большего размера. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Алексей Яковлев, передает РБК.

Он напомнил, что в данный момент лимит по льготной ипотеке составляет 12 млн руб. (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской областей) и 6 млн руб. (для остальных российских регионов).

«Мы мониторим средние размеры этих кредитов. Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита», — сказал Яковлев.

Он добавил, что в дискуссиях участвует и Минтруд.

Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту», — заключил директор департамента Минфина.

Итоговое решение, по его словам, будет принимать правительство.

Тем временем российское правительство выделило дополнительно свыше 100 млрд руб. на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека»

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.