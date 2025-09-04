На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минстрое РФ пообещали проработать вопрос создания ипотеки для молодежи

Глава Минстроя Файзуллин пообещал изучить меры поддержки ипотеки для молодежи
close
Государственный Совет Республики Татарстан

Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодежи. Об этом на полях Восточного экономического форума ТАСС заявил министр строительства России Ирек Файзуллин (на фото).

«Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем», — заявил он.

До этого директор департамента финансовой политики Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме рассказал, что Минфин изучает предложения по увеличению лимита на льготную ипотеку для покупки недвижимости большего размера.

Он напомнил, что в данный момент лимит по льготной ипотеке составляет 12 млн руб. (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской областей) и 6 млн руб. (для остальных российских регионов).

Незадолго до этого правительство РФ выделило дополнительно свыше 100 млрд руб. на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.

