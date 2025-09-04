Канада снизила потолок цен на российскую нефть

Канада вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель

Власти Канады вслед за Евросоюзом (ЕС) и Великобританией снизили потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«В соответствии с недавно объявленными Европейским союзом и Соединенным Королевством мерами Канада снизила потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $47,6 за баррель», — сообщило правительство.

Соответствующее решение вступило в силу в среду, 3 сентября. Таким образом в Оттаве пытаются надавить на Россию, ограничив ее в возможности извлекать прибыль из экспорта энергоносителей.

В середине июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС ввел ограничения на поставки его продукции.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год. При этом, тогда сообщалось, что введенный запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, не затронет США, Канаду, Великобританию, Швейцарию и Норвегию.

