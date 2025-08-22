На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Степанов раскритиковал политику Канады против России

Степанов назвал политику Канады против экспорта энергоресурсов РФ недальновидной
Global Look Press

Политика Канады в отношении российского экспорта энергоресурсов является «недальновидной» и грозит увеличением рисков для мировой торговли и энергетической безопасности. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Попытки искусственно обострить напряженность с Россией <...> вряд ли соответствуют собственным интересам безопасности Оттавы. Подобная недальновидная политика лишь повышает риски для мировой торговли и энергетической безопасности», — сказал он.

10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против РФ. ЕК также выступила за снижение «потолка цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Кроме того, Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, внести в санкционный список 77 танкеров «теневого флота» и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия ответных мер РФ на потолок цены на российскую нефть. Документ продляет до 31 декабря 2025 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны «Большой семерки» (G7).

Ранее эксперт назвал «самоубийством» отказ ЕС от энергоносителей России.

Все новости на тему:
Санкции против России
