«Потери могут быть астрономическими». Чем грозят России новые нефтяные санкции ЕС?

Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России 18 июля. В нем предусмотрен новый механизм ценового «плавающего потолка» на российскую нефть — примерно $47,6 за баррель (ранее был $60). Это — итог дипломатических соглашений в ЕС, которые включили динамическую корректировку уровня — на 15% ниже средней цены сырья за последние полгода.

18-й пакет также содержит пункт о запрете импорта нефтепродуктов из российской нефти, включая дизель и керосин, если они произведены за пределами России. Президент ЕК фон дер Ляйен заявляла, что это направлено на перекрытие «черных ходов» обхода эмбарго. Индийские НПЗ — крупнейшие переработчики российской нефти, поставляющие ее в ЕС ( 24 млн баррелей в 1 м квартале 2025). Под санкции попадут НПЗ, купившие сырье по «скидке» от Роснефти и экспортировавшие его в ЕС.

Чем грозит потолок цен

Нового потолка цен на российскую нефть будет придерживаться только Евросоюз. Кроме Италии, Германии и Франции, из G7 (которая изначально создала и запустила «потолок» цен) никто эти новые рестрикции не поддерживает.

«Один из самых жестких»: ЕС принял пакет санкций против РФ, снижающий потолок цен на нефть В Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи... 18 июля 12:39

Правительства США, Японии, Канады и Британии не участвуют в данном процессе и никаких соглашений по плавающей цене «потолка» не пописывают. Среди политиков этих стран нет даже намеков на то, чтобы они присоединились к ЕС в подобной инициативе. Поэтому серьезных последствий для России и россиян это ограничение не принесет, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

О том, что новый пакет европейских санкций не является чем-то значимым свидетельствует и реакция российских рынков — рубль практически не отреагировал на санкции, а акции «Роснефти» падают на 2% в основном из-за дивидендной отсечки, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Ситуация, конечно, неприятная, но не критичная. Надо понимать: речь идет о европейском потолке цен, а не о каком-то глобальном запрете. Китай, Индия, страны БРИКС — для них российская нефть по-прежнему остается важной . Поэтому говорить о реальном ударе по нашему экспорту рано. Да, его понизили. Но он и раньше был близок к нашей цене, мы и так продавали нефть дороже $60. И с этой точки зрения — для нас ничего не меняется. Европейцы, по сути, просто урезали возможности своих же компаний участвовать в этих поставках», — заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По словам депутата, за последние три года Россия адаптировались к санкциям: «Экономика не падает, наоборот, показывает рост. Поэтому я думаю, что российские компании смогут перестроиться и дальше продолжать поставки, ориентируясь на альтернативные рынки».

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин уточнил, что скидка российской нефти Urals к североморской Brent может на время вырасти, но затем вернется к привычным значениям.

«Дисконт Urals к Brent может незначительно увеличиться, но, скорее всего, в скором времени все равно вернется к значениям в $12 за баррель. Запрет на морские поставки российских нефтепродуктов в ЕС уже в действии с весны 2023 года. Действительно, доля экспорта в Индию достаточно большая — около 35% от общего объема российского экспорта. При этом мы считаем, что Россия сможет относительно безболезненно переориентировать большую долю поставок на другие рынки», — отметил Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов добавил, что российская нефть уже продается с дисконтом, и остается очень востребованной.

По мнению эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это ограничение — скорее про имидж, чем про реальные последствия.

«Мы давно уже используем так называемый «теневой флот» — суда, которые не подчиняются западным правилам. Поэтому, каким бы ни был потолок цен на нефть, мы его в большинстве случаев просто игнорируем . Да, если бы в перевозках участвовали обычные танкеры, конкуренция между ними была бы выше, и стоимость логистики — ниже. Но в реальности все упирается в теневые суда, и на фоне этого сам потолок — скорее символический жест.

Европейцы просто лишают своих судовладельцев возможности заработать на перевозке российской нефти, даже если она формально укладывается в допустимые пределы. Так что эта мера больше про «имидж», чем про реальное воздействие. Что действительно может стать вызовом — если Европа попробует заблокировать проход санкционированных танкеров через датские проливы», — подчеркнул Юшков.

По его словам, это уже будет нарушение международного морского права. Если такое произойдет, «России, возможно, придется сопровождать свои танкеры военными кораблями», уверен Юшков. Это будет резкое обострение, но вряд ли Европа решится на него без поддержки США, считает эксперт.

Чем грозят санкции против российского нефтяного завода в Индии

Эксперты считают, что санкции ЕС против индийского НПЗ, в котором у российской нефтяной компании доля 49%, не нанесут корпорации серьезного ущерба. По их мнению, ограничение касается только поставок на европейский рынок и не затрагивает основную часть экспорта — в США, Азию и на внутренний рынок Индии. Они расценивают эту меру как попытку Брюсселя перекрыть один из обходных каналов, но не как шаг, способный всерьез повлиять на российский бизнес.

«ЕС пытается ограничить поставки нефтепродуктов с этого завода — но это история, прежде всего, про рынок Европы, а не про глобальный экспорт. Основной объем продукции Индия направляет в другие страны — США, Азию, и на свой рынок. Поэтому для российской корпорации это — несущественные потери», — отметил Ананских.

Юшков сказал, что цель европейцев — перекрыть обходной путь поставок российской нефти в ЕС.

«Санкции ЕС касаются поставок нефтепродуктов с этого завода на европейский рынок. Но на бизнес это вряд ли сильно повлияет — у Индии масса других направлений экспорта, включая внутренний рынок, США и Азию. Для ЕС это скорее попытка перекрыть «обходной путь» поставок», — сказал Юшков.

Чем грозит возможный отказ Индии от нефти РФ

Что касается заявления Индии об отказе от российской нефти — речь не про европейские санкции, а про возможные американские пошлины до 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть. 17 июля министр нефти Хардип Сингх Пури на отраслевом форуме в Нью-Йорке заявил, что Индия готова заместить российскую нефть поставками из других стран в случае введения санкций США.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — прокомментировал он угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российской нефти.

По словам Пури, Индия уже сотрудничает с 40 поставщиками, включая Гайану, Бразилию и Канаду, которые смогут компенсировать выпадающие объемы.

Индийский министр нефти, по сути, дал понять: если США все это введут, тогда мы подумаем. Эксперты призвали не воспринимать это заявление как реальный отказ Дели от нефти из Москвы.

«Пока Индия просто демонстрирует лояльность и пытается всех успокоить — и Вашингтон, и свой внутренний рынок. На деле они не горят желанием отказываться от дешевой российской нефти, потому что это вызовет дефицит и рост цен. А если Россия сократит добычу, цена может взлететь выше $100 за баррель Brent. Поэтому пока рано говорить о каком-то реальном отказе. Индия просто ведет сложные переговоры и старается не спровоцировать США на жесткие меры раньше времени», — отметил Юшков.

Севостьянов уверен, что Индия сделала подобное заявление под давлением Запада.

«Индийские заявления об отказе от поставок, вероятнее всего, носят тактический характер и отражают давление со стороны Запада, а не реальную стратегию. Россия имеет гибкую логистику, диверсифицированных покупателей и опыт адаптации», — пояснил Севостьянов.

Если Индия перейдет от заявлений к реальным шагам, последствия будут серьезными.

«Если Индия откажется от поставок из России, то это, конечно, будет ощутимо. Доля экспорта в Индию составляет около трети от общего объема российского экспорта . Но по нашему мнению, в течение нескольких месяцев Россия сможет перенаправить большую долю поставок на другие рынки. Спрос на российские энергоносители есть», — добавил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал Кирилл Селезнев.

Сколько потеряет бюджет РФ

Эксперты не исключили, что российский бюджет может терять до $7 млрд в год из-за новых санкций~. Это 548,5 млрд рублей по текущему курсу на 12:38 мск 18 июля. По итогам первого полугодия 2025 года дефицит российского бюджета составил 3,69 трлн рублей.

В бюджете России на 2025 год заложена цена на нефть около $70 за баррель. Но сейчас мировые котировки ниже — Brent торгуется в районе $68–69. Это минимум за последние месяцы. Если нефть продолжит дешеветь и закрепится на уровне около $60, Минфин не исключает, что дефицит бюджета окажется выше запланированных 0,5% ВВП. Доходы от нефти и газа в 2025 году должны составить около 27% всех поступлений в бюджет. Но уже на 2026 и 2027 годы власти планируют снижать эту долю — до 25,2% и 22,6% соответственно. По словам министра финансов Антона Силуанова, это говорит о постепенном уходе от нефтяной зависимости. Однако, чтобы прогнозы сбылись, цена российской нефти должна удерживаться около $70, а доллар стоить примерно 96–100 рублей.

«Потери бюджета возможны — до $5–7 млрд в год, но они компенсируются за счет укрепления торговых связей в Азии, переработки внутри страны и увеличения налоговых сборов. Для граждан это не несет немедленных последствий. В долгосрочной перспективе главная задача — развитие внутреннего спроса и технологическая независимость нефтесектора», — отметил Севостьянов.

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина уверена, что потери могут быть больше.

«Хотя Россия может продолжать экспортировать нефть по более высоким ценам в «дружественные» страны, это не гарантирует компенсации потерь от снижения объемов экспорта. Российские нефтяные компании, уже и так испытывающие значительные трудности из-за существенного роста логистических издержек, вызванных санкциями и сложностями с доставкой нефти на мировые рынки, могут столкнуться с еще большим ухудшением ситуации. Ценовой потолок неизбежно приведет к снижению экспортной выручки, что, в свою очередь, окажет крайне негативное влияние на поступления в государственный бюджет от налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. По оценкам экспертов, государственные потери могут достигать астрономической суммы в 1,5 трлн рублей ежегодно. Это колоссальная цифра, которая окажет существенное влияние на социальные программы, инфраструктурные проекты и в целом на экономическую стабильность страны», — сказала Сорокина.