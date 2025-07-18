Евросоюз назвал исключения из новых санкций на импорт российских нефтепродуктов

Запрет на импорт российских нефтепродуктов в ЕС не затронет США

Введенный в рамках нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против РФ запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, не затронет США, Канаду, Великобританию, Швейцарию и Норвегию. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, новый пакет включает снижение потолка цены на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута. Кроме того, экспортные ограничения будут введены на оборудование двойного назначения.

До этого председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.