Треть российских компаний стали работать в убыток

«Известия»: треть предприятий в РФ стали убыточными
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Треть предприятий в РФ стали убыточными. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

К июлю 2025 года доля убыточных организаций в РФ выросла на 2,3% и достигла 30,4%. Это максимальный показатель с начала пандемии коронавируса — в 2020 году убыточными 35% компаний. Из 62 тыс. организаций, в число которых не входят малые и средние предприятия, а также финансовые и государственные структуры, 43 тыс. получили прибыль на сумму 18,4 трлн рублей, а еще 19 тыс. компаний получили убытки на сумму свыше 5 трлн рублей.

Отмечается, что в развитых странах убыточными являются около 10-20% компаний, а в развивающихся странах доля таких компаний доходит до 30%. При этом оптимальным для экономики считается показатель не выше 20%.

«Нынешняя треть сигнализирует о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей», — прокомментировал ситуацию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Причиной снижения числа прибыльных предприятий экономисты называют высокую ключевую ставку и системный кризис российской экономики. Особенно тревожным является положение угольной отрасли, коммунальных предприятий, а также компаний по переработке отходов и научных предприятий.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что подавляющее большинство предприятий в РФ финансово устойчивы. При этом она подчеркнула, что у страны есть ресурсы для развития.

Ранее у предприятия Роскосмоса, подавшего на банкротство, заблокировали счета.

