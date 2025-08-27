У предприятия «Роскосмоса» «Сибпромпроект», подавшего на банкротство, заблокировали счета

Согласно информации системы СПАРК-Интерфакс, у предприятия «Сибпромпроект», входящего в структуру корпорации «Роскосмос», заблокировали счета. Ранее также появилась информация о том, что предприятие подало заявление о банкротстве, оформив «уведомление о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве».

«Сибпромпроект» — это отраслевое предприятие «Роскосмоса», которое осуществляет

проектирование ракетно-космической промышленности. Расположено в городе Железногорске, но имеет представительство в Москве. Как написано на сайте «Сибпромпроекта», предприятие осуществляет многолетний комплекс проектных работ над гражданскими, социальными и промышленными объектами.

На сайте также сказано, что АО «Сибпромпроект» выполнило более 20 проектов в интересах отраслевых предприятий Госкорпорации «Роскосмос». На ресурсе НН, при описании вакансий предприятия уточняется, что институт вплотную работает с Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. Успешно ведет работу с такими предприятиями ракетно-космической промышленности, такими как Российские космические системы (РКС), АО «НПО Энергомаш», АО «ЦЭНКИ», «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева», АО «КБМ», АО «ЦНИИмаш», «РКК «Энергия».

Источник «Газеты.Ru» с предприятия подтвердил изданию эту информацию, а также сказал, что уже три месяца сотрудники «Сибпромпроекта» не получают зарплату.

Ранее гендиректор головного ракетно-космического предприятия РКК «Энергия» объявил о крахе компании.