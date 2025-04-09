Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ заявили, что в РФ все еще остаются убыточные и закредитованные предприятия

Набиуллина: подавляющее большинство предприятий в РФ финансово устойчивы
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Подавляющее большинство предприятий в России финансово устойчивы, они имеют средства для развития. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Конечно, есть убыточные, есть закредитованные предприятия. <...> Но подавляющее большинство компаний, предприятий финансово устойчивые, у них есть ресурсы для развития», — сказала глава ЦБ.

В марте ЦБ РФ объявил о решении оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Это решение было принято в контексте сохраняющихся рисков инфляции и нестабильности на внешних рынках. Как это может повлиять на развитие малого бизнеса в стране — в материале «Газеты.Ru».

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,4%. К концу года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Ранее Набиуллина оценила уровень инфляции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами