В ЦБ заявили, что в РФ все еще остаются убыточные и закредитованные предприятия

Подавляющее большинство предприятий в России финансово устойчивы, они имеют средства для развития. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Конечно, есть убыточные, есть закредитованные предприятия. <...> Но подавляющее большинство компаний, предприятий финансово устойчивые, у них есть ресурсы для развития», — сказала глава ЦБ.

В марте ЦБ РФ объявил о решении оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Это решение было принято в контексте сохраняющихся рисков инфляции и нестабильности на внешних рынках. Как это может повлиять на развитие малого бизнеса в стране — в материале «Газеты.Ru».

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,4%. К концу года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Ранее Набиуллина оценила уровень инфляции в России.