На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Специалисты по ИИ угрожают увольнением из Meta из-за новой стратегии Цукерберга

FT: нанятые Цукербергом специалисты по ИИ подрывают позиции Meta увольнениями
true
true
true
close
Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

Нанятые основателем Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) массово угрожают увольнением, что подрывает позиции компании. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как пишет издание, в борьбе за доминирование в сфере ИИ миллиардер сделал ставку на новое поколение руководителей. В их числе один из создателей ChatGPT от OpenAI Шэнцзя Чжао, который уже пригрозил Цукербергу уволиться и вернуться к прежнему работодателю. Несколько других новых сотрудников уже решили уволиться после непродолжительной работы.

В самой компании заявили, что сосредоточены на работе.

«Мы понимаем, что интерес к мельчайшим деталям наших разработок в области искусственного интеллекта, какими бы незначительными или обыденными они ни были, чрезвычайно высок, но мы сосредоточены на работе по созданию персонального суперинтеллекта», — приводит издание заявление Meta.

21 августа газета The Wall Street Journal писала, что компания Meta Platforms, активно набиравшая ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, временно приостановила найм новых сотрудников в свое подразделение. Решение, подтвержденное представителями компании, связано с необходимостью пересмотра бюджета и организационного планирования после масштабной кампании по привлечению дорогостоящих кадров.

Ранее Цукерберга выгнали из Белого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами