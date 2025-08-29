Специалисты по ИИ угрожают увольнением из Meta из-за новой стратегии Цукерберга

Нанятые основателем Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) массово угрожают увольнением, что подрывает позиции компании. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как пишет издание, в борьбе за доминирование в сфере ИИ миллиардер сделал ставку на новое поколение руководителей. В их числе один из создателей ChatGPT от OpenAI Шэнцзя Чжао, который уже пригрозил Цукербергу уволиться и вернуться к прежнему работодателю. Несколько других новых сотрудников уже решили уволиться после непродолжительной работы.

В самой компании заявили, что сосредоточены на работе.

«Мы понимаем, что интерес к мельчайшим деталям наших разработок в области искусственного интеллекта, какими бы незначительными или обыденными они ни были, чрезвычайно высок, но мы сосредоточены на работе по созданию персонального суперинтеллекта», — приводит издание заявление Meta.

21 августа газета The Wall Street Journal писала, что компания Meta Platforms, активно набиравшая ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, временно приостановила найм новых сотрудников в свое подразделение. Решение, подтвержденное представителями компании, связано с необходимостью пересмотра бюджета и организационного планирования после масштабной кампании по привлечению дорогостоящих кадров.

