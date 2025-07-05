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Цукерберга выгнали из Белого дома

NBC: главу Meta Цукерберга выставили из Овального кабинета Белого дома
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Global Look Press

Главу Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме после того, как он «неожиданно вошел» во время закрытого совещания, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что глава Meta внезапно появился на пороге Овального кабинета во время совещания президента США Дональда Трампа с военными, на котором они обсуждали перспективный истребитель шестого поколения F-47. После этого Цукерберга попросили покинуть Овальный кабинет, сообщает телеканал.

Некоторые чиновники, по данным NBC, обеспокоились сложившейся ситуацией, так как у Цукерберга нет соответствующего допуска к секретной информации.

Дональд Трамп накануне сравнил Белый дом с вокзалом из-за потока посетителей. Уточняется, что помощники пытались приучить Трампа к дисциплине годами, однако полного успеха достичь не смогли. При этом, министры часто слоняются по Белому дому, а главы ведомств вместо 30-минутного визита нередко остаются на несколько часов.

Ранее Цукерберг открыл лабораторию по разработке искусственного суперинтеллекта.

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