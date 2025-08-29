«Газпром» за восемь месяцев на 28,3% увеличил поставки газа в Китай

Миллер: «Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 28,3% за восемь месяцев

«Газпром» увеличил экспорт природного газа в Китай на 28,3% за январь-август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, передает ТАСС.

С декабря 2024 года газопровод «Сила Сибири» работает на максимальной проектной мощности — 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по маршруту стабильно растут: с 4,1 млрд куб. м в 2020 году до 31,12 млрд куб. м в 2024 году.

«Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года», — подчеркнул Миллер.

25 июня газета The Wall Street Journal писала, что конфликт Ирана и Израиля повысил интерес Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

