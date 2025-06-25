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Война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»

WSJ: конфликт Ирана и Израиля повысил интерес КНР к строительству «Силы Сибири»
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Павел Львов/РИА «Новости»

Конфликт Ирана и Израиля повысил интерес Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к процессу принятия решений в правительстве КНР.

Отмечается, что Пекин не уверен в надежности поставок газа и нефти с Ближнего Востока и задумался об альтернативных вариантах. Около трети газа, который сейчас импортирует Китай, приходится на поставки сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Танкеры следуют через Ормузский пролив, который Иран хочет перекрыть в свете конфликта с Израилем и США.

По данным газеты, в Китай также идет 90% экспорта нефти из Ирана, несмотря на санкции США в отношении Исламской Республики.

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

Ранее в МИД Китая объяснили, почему КНР покупает газ у России.

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