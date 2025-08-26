«Газпром» установил новый рекорд летних суточных поставок газа

«Газпром» установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Он составил 707,9 млн кубометров, сообщили в пресс-службе компании.

Рекорд зафиксировали 25 августа.

«Возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд компания установила год назад — 701,8 млн кубометров газа.

В апреле этого года «Газпром» обновил месячный рекорд, достигнув максимального показателя в 30,5 млрд кубометров кубометров 9 апреля. Это так же связывали с аномальными холодами.

В марте сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. В то время как в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

Ранее нидерландский суд снял арест с активов «Газпрома».