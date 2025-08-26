На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» установил новый рекорд летних суточных поставок газа

Газпром: рекорд летних суточных поставок газа составил 707,9 млн кубометров
true
true
true
close
Depositphotos

«Газпром» установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Он составил 707,9 млн кубометров, сообщили в пресс-службе компании.

Рекорд зафиксировали 25 августа.

«Возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд компания установила год назад — 701,8 млн кубометров газа.

В апреле этого года «Газпром» обновил месячный рекорд, достигнув максимального показателя в 30,5 млрд кубометров кубометров 9 апреля. Это так же связывали с аномальными холодами.

В марте сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. В то время как в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

Ранее нидерландский суд снял арест с активов «Газпрома».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами