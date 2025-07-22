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Нидерландский суд снял арест с активов «Газпрома»

«Ведомости»: суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах
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Максим Блинов/РИА Новости

Окружной суд Гааги принял решение снять арест с активов компании «Газпром» в Нидерландах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Акции крупной компании Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects были арестованы по искам украинских фирм «Славутич-инвест» и «Жнива». Эти компании требуют компенсации за свои активы, утраченные из-за боевых действий на Украине.

Осенью 2022 года Мелитополь, который ранее входил в состав Украины, присоединился к России после референдумов. В этом городе управляющей компании «Славутич-инвест» принадлежали восемь земельных участков. Одесская компания «Жнива» арендовала 18 элеваторов в Запорожской и Херсонской областях.

Обе компании потребовали возмещения ущерба от России и ее представителя, «Газпрома». Суд признал «Газпром», «Газпром капитал» и Gazprom International «вторым я» России и постановил взыскать долг с этих организаций. Компании обратились в суд Гааги, но в Европе заявили, что Gazprom International на Украине считается единым целым с Россией, поэтому на него распространяется государственный иммунитет.

Активы Газпрома были арестованы осенью 2024 года.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил взыскать с России $6,9 млрд по искам в международных арбитражных судах. Зеленский и глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Киева в рамках подготовки совещания с украинскими послами.

Ранее суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения судов по спорам с «Газпромом».

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