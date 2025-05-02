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«Газпром» обновил рекорд месячных поставок газа потребителям

«Газпром» обновил апрельский рекорд поставок газа потребителям в РФ
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РИА Новости

«Газпром» установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля — 30,5 млрд кубометров газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По итогам апреля 2025 года по Единой системе газоснабжения России потребителям поставлено 30,5 миллиарда кубометров газа. Это новый абсолютный рекорд для этого месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период.

В марте сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. Отмечается, что в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

14 марта агентство Bloomberg сообщило, что США обсуждают возможность будущего сотрудничества с ПАО «Газпром» при реализации международных проектов.

Ранее акции «Газпрома» упали после уничтожения станции «Суджа».

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