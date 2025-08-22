На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили разницу между самыми высокими и низкими зарплатами

HeadHunter: разрыв между самыми высокими и низкими зарплатами в РФ — 170 тыс. руб.
Depositphotos

Средняя предлагаемая россиянам зарплата в августе 2025 года составила 87,4 тыс. рублей, что на 9% выше, чем в январе (80 тыс.), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

По данным сервиса, «вилка» между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями на рынке труда в России может достигать более 170 тыс. рублей.

Без учета руководителей и директоров, самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают IT-специалистам и представителям рабочих профессий. Так, медианная предлагаемая зарплата DevOps-инженера из сферы IT достигает 214,7 тыс. рублей, у сварщика — 200,4 тыс., у агента по недвижимости — 183,4 тыс. В топ-5 также входят главные инженеры проекта и токари-фрезеровщики: работодатели готовы платить им 180 тыс. и 173,8 тыс. рублей соответственно. Десятку самых высокооплачиваемых специалистов пополнили геологи, геодезисты, брокеры, прорабы и мастера, аналитики данных.

В ряде массовых профессий зарплатные предложения остаются на уровне в четыре-пять раз ниже среднерыночных максимумов. В августе текущего года наименьший медианный доход предлагают дворникам (37,8 тыс. рублей), воспитателям и няням (42,7 тыс.), уборщикам (43,6 тыс.), промоутерам (47 тыс.), а также мерчандайзерам (48,2 тыс.) и учителям (52 тыс.).

Ранее в Госдуме нашли неожиданный способ повысить зарплаты россиянам — ограничить зарплаты руководителей в пользу сотрудников.

