В Госдуме нашли неожиданный способ повысить зарплаты россиянам

В России необходимо принять меры для преодоления доходного неравенства, которое продолжает набирать обороты. Сегодня кто-то может получать миллионы, тогда как зарплаты других ниже МРОТ. Справиться с этой проблемой можно с помощью ограничения зарплат руководителей компаний, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев Общественной Службе Новостей.

По всему миру и в России в частности в последние годы сильно разогналась инфляция, дойдя до «небывалых высот». При этом зарплаты постоянный рост цен не догоняют – нет никакого пропорционального повышения, подчеркнул парламентарий. Он призвал сравнить оплату труда руководителей компаний и их подчиненных, пересмотрев ее в пользу выравнивания.

«Один из наших законопроектов говорит о том, что самая высокая зарплата в организации не может быть выше, чем в пять раз самой низкой зарплаты в организации, — подчеркнул Гусев. — В другом нашем законопроекте речь идет о том, что, если сотрудник проработал в организации более пяти лет, то он имеет право на тринадцатую зарплату – это становится обязательной процедурой для организации».

Напомним, накануне сообщалось, что, по данным Росстата, разрыв между зарплатными ожиданиями и фактическими доходами россиян составляет более 48%. Так, средняя зарплата в апреле 2025 года — 97,4 тыс. рублей. Средние ожидания соискателей — 146 тыс., медиана — 110 тыс. рублей. Среди кандидатов без опыта средние ожидания — 92 тыс. рублей при медиане 73 тыс. рублей. Работодатели предлагают 75–83 тыс. рублей. Как пояснил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин, у россиян происходит расхождение между ожиданиями и реальностью — соискатели настроены на доход выше рынка, а работодатели вынуждены прибегать к антикризисным управленческим решениям.

Ранее стало известно, что в России задолженность по зарплате превысила 1 млрд рублей.