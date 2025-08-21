На Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом

Национальный банк Украины с 21 августа начал выпуск банкнот с девизом, который ранее использовали в качестве пароля-приветствия члены экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

На новых банкнотах номиналом 20 гривен лозунг «Слава Украине! Героям слава!» разместили в правой верхней части на оборотной стороне. Этот же лозунг используется на Украине последние годы.

В Нацбанке заявили, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые. В качестве платежного средства новые банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.

В августе 2024 года на Украине были выпущены в обращение первые банкноты с бандеровским лозунгом номиналом 50, 500 и 1 тыс. Тогда же отмечали, что такие гривны будут выпускаться ежегодно.

«Слава Украине» - лозунг бандеровцев времен Великой Отечественной войны. В 1939 году Организация украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН), включенное Министерством юстиции России в перечень экстремистских, на втором конгрессе в Риме официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!» вместе с так называемым «зигованием» — тогда это описывалось как «вскидывание правой руки». Жест скопировали у гитлеровцев, а под «вождем» подразумевался Степан Бандера.

В годы СССР использование этой фразы из-за ее темной связи с нацистами не приветствовалось.

В 2018 году занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко внес изменения в устав Вооруженных сил страны. Подписанный им документ подразумевал замену воинского приветствия в армии на «Слава Украине!» — «Героям слава!».

