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В Британии захотели убрать Черчилля, Джейн Остин и Тьюринга с банкнот

The Times: в Британии могут убрать Черчилля с банкнот
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Центробанк Великобритании изучает возможность замены изображений бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля и других исторических личностей на другие символы национальной идентичности на бумажных банкнотах. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, британский ЦБ запустил серию общественных консультаций, чтобы узнать мнение британцев, что именно они хотят видеть на купюрах. Сообщается, что портреты Черчилля, писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тернера, математика Алана Тьюринга и других хотят заменить на Стоунхендж, рыбу с картошкой фри и футбол.

«Банкноты — это больше, чем просто важное средство платежа, они отражают коллективную национальную идентичность и позволяют прославить Великобританию», — сказала главный кассир Банка Англии Виктория Клеланд.

В апреле в Центробанке сообщили о начале работы над новым дизайном банкноты номиналом 500 рублей. В следующем году ЦБ хочет обновить купюры номиналом 10 и 50 рублей.

В Банке России отметили, что сроки выпуска в обращение модернизированных купюр этих номиналов сдвинулись из-за того, что ЦБ изменил подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов.

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