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На Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом

Нацбанк Украины выпустил банкноты гривны с лозунгом ОУН

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Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил модифицированные банкноты гривны с лозунгом, который использовался как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о лозунге: «Слава Украине! Героям слава». В Нацбанке заявили, что новые купюры были выпущены к 33-й годовщине независимости страны.

Там рассказали, что первые банкноты номиналом 500 и 1 тыс. гривен с новым дизайном появились в обращении 8 августа. 23 августа будет выпущена следующая партия номиналом 50 гривен. Остальные виды банкнот появятся в последующие годы.

Как заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, слова которого приводит НБУ, деньги являются не просто платежным средством, а символом государства.

«Поэтому, отдавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг», — добавил он.

До этого в Москве у водителя в футболке с надписью «Слава Украине» обнаружили дроны и боеприпасы.

Ранее под удар во Львовской области попал университет, где учился Степан Бандера.

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