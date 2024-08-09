На Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил модифицированные банкноты гривны с лозунгом, который использовался как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о лозунге: «Слава Украине! Героям слава». В Нацбанке заявили, что новые купюры были выпущены к 33-й годовщине независимости страны.

Там рассказали, что первые банкноты номиналом 500 и 1 тыс. гривен с новым дизайном появились в обращении 8 августа. 23 августа будет выпущена следующая партия номиналом 50 гривен. Остальные виды банкнот появятся в последующие годы.

Как заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, слова которого приводит НБУ, деньги являются не просто платежным средством, а символом государства.

«Поэтому, отдавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг», — добавил он.

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