В Венгрии заявили о возобновлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба»

Транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновился. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по итогам телефонного разговора с первым замглавы Минэнерго РФ Павлом Сорокиным.

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — написал глава ведомства.

Сийярто добавил, что Венгрия ожидает от Украины отказа от продолжения атак на трубопровод. По словам министра, он имеет критически важное значение для энергоснабжения страны.

18 августа Сийярто сообщил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок. Удары по венгерской энергетической инфраструктуре министр назвал недопустимыми и возмутительными. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода.

