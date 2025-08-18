На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Венгрии ответили на издевательский комментарий Киева о поставках нефти

Сийярто напомнил МИД Украины, кто виноват в атаке на нефтепровод «Дружба»
AP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на комментарий украинского коллеги Андрея Сибиги о том, что Будапешту следует жаловаться Москве на прекращение поставок нефти из РФ, напомнил, кто действительно виноват в сложившейся ситуации. Его цитирует RT.

«Дело в том, что это Украина атаковала трубопровод, который поставляет нефть в Венгрию», — сказал Сийярто.

18 августа глава венгерского МИД сообщил, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба» в Брянской области, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти.

Удары по венгерской энергетической инфраструктуре он назвал недопустимыми и возмутительными. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода, однако точные даты завершения работ неизвестны.

На слова Сийярто с издевкой отреагировал Сибига, который посоветовал «направлять свои жалобы — и угрозы — вашим друзьям в Москве».

Ранее в МИД РФ прокомментировали атаку на нефтепровод, ведущий в Венгрию.

