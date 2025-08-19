В России оценили последствия выращивания картофеля в квартирах

Россия входит в число мировых лидеров по потреблению картофеля (11-е место в мире). На долю одного россиянина в среднем приходится 54,76 кг в год. Для полного удовлетворения спроса населения в стране необходимо увеличить производство картофеля на 4,5–6% в год, оценила для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова. По ее словам, выращивание картофеля в квартирах может частично решить этот вопрос и увеличить покрытие спроса на 8–10%.

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН в конце июня придумали, как упростить и ускорить выращивание ценных сортов картофеля прямо в домашних условиях. Исследователи отметили, что их метод не требует дорогих химикатов и специального оборудования. Картофель можно размножать даже на даче или в квартире. По словам старшего научного сотрудника Новгородского НИИ сельского хозяйства Николая Семчука, разработанная технология защищает клубни от инфекций и помогает быстро получить качественный посадочный материал.

«Инновационный метод ученых РАН предполагает культивировать картофель в домашних условиях, позволит получать экологически чистый урожай круглый год, что может обеспечить равновесие на рынке спроса и предложения, поэтому новость о революционном подходе культивирования картофеля в домашних условиях стала магистральной. Сегмент квартир, подходящих под новый метод выращивания картофеля, невелик. Городское население составляет примерно 75% (это 109,5 млн ч.). Из них для 5% альтернативный способ выращивания картофеля станет хобби, возможно, 2% получат импульс к реализации проекта с целью получения дополнительного продукта», — сказала Казова.

По ее словам, если предположить, что подходящая площадь для выращивания картофеля в квартире составляет 6 кв. м, а на 1 кв. м можно посадить пять кустов, и с каждого куста получить 2 кг урожая, который можно собирать четыре раза в год, то в среднем семья из четырех человек может получить 240 кг картофеля.

Таким образом, урожай, полученный новым методом, смогут собрать 550 тыс. семей и составит 132 млн кг, оценила Казова. Спрос покроется предположительно на 8–10%, добавила экономист. Совершенно очевидно, что инновация не сможет удовлетворить значительную часть спроса на значимую продовольственную культуру и не сможет повлиять на уровень цен в связи со снижением урожайности и увеличения импорта, заключила Казова.

