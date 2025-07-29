В России резко подешевели молоко и морковь

Экономист Абрамов: молоко в России подешевело на 12% за неделю, морковь — на 18%

С 19 по 26 июля в российских магазинах подешевели морковь (-18,4% по сравнению с неделей ранее) и «Домик в деревне» 3,2% жирности (-12,0%), рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«С 19 по 26 июля значение Индекса Мишек снизилось на 1,4% по сравнению с его снижением на 2,0% неделю назад. Третью неделю подряд инфляция сокращается. Но за неделю повысились цены на масло подсолнечное «Олейна» (+8,1%) и куриные тушки (+2,9%). Цены на другие товары в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 1,6% по состоянию на 26 июля против роста на 3,9% неделей ранее. В формате год к году инфляция стабильно замедляется», — отметил Абрамов.

По его словам, за год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+36,4%), подсолнечное масло «Олейна» (+23,6%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+15,9%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,8%) и бюджетные куриные тушки (+2,3%).

За год подешевели бананы (-21,9%), морковь (-20,5%), яйца «Окские» категории С1 (-11,3%), детский мармелад Fruit-Tella (-11,0%), масло сливочное «Домик в деревне» (-7,3%) и чай черный «Акбар» (-4,9%). Цены на самый дешевый белый хлеб за год не изменились.

По информации ЦБ на 21 июля, годовая инфляция в России составила 9,2%.

Ранее Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию.