Стало известно об отмене запланированного визита делегации США в Индию

NDTV: запланированный визит торговых переговорщиков США в Индию отменен
Depositphotos

На фоне напряженности в экономических отношениях Вашингтона и Нью-Дели запланированный визит американской делегации в Индию для торговых переговоров был отменен, передает NDTV со ссылкой на источники. Они предположили, что он будет перенесен.

Как отмечает телеканал, визит представителей США должен был проходить с 25 по 29 августа. Индия и Соединенные Штаты во время очередного раунда переговоров собирались обсуждать двустороннее торговое соглашение. Это особенно важно из-за того, что президент Дональд Трамп объявил о введении дополнительного тарифа в 25% на товары страны из-за импорта российской нефти.

«Одним из ключевых камней преткновения в соглашении является настойчивое требование США расширить доступ к рынку в сельскохозяйственном и молочном секторах, но Индия заявила, что не может с этим согласиться, поскольку это влияет на благосостояние мелких и малообеспеченных фермеров», — говорится в материале.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Нью-Дели фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате общий размер пошлин на индийские товары достигнет 50%.

Ранее Трамп допустил отказ от введения вторичных санкций против России.

Тарифные войны Трампа
