Трамп допустил отказ от введения вторичных санкций против России

Трамп: вторичные санкции разрушили бы экономику РФ, но возможно, их не будет
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение вторичных санкций в отношении России оказало бы разрушительное влияние на ее экономику, но «возможно, этого не придется делать». Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По словам политика, такие меры будут приняты, если он посчитает их необходимыми.

«Если я введу так называемые вторичные санкции или вторичные пошлины, то это окажет очень разрушительный эффект на них (РФ. — «Газета.Ru») <...> Возможно, этого не придется делать», — заявил Трамп на борту самолета по пути на саммит.

Встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным за закрытыми дверьми уже завершилась.

Напомним, саммит лидеров РФ и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. После встречи лидеров двух стран запланированы переговоры в составе делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6-7 часов.

Ранее стало известно о возможных санкциях США против «Роснефти» и «Лукойла»

Встреча Путина и Трампа
