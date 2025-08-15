Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов впервые с 28 апреля

Индекс Московской биржи вырос на 0,8%, достигнув 3001,27 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 13:24 мск.

Однако к 13:30 мск рост замедлился до 0,74%, в результате чего индекс опустился до 2999,64 пункта.

В последний раз индекс Мосбиржи поднимался выше 3000 пунктов 28 апреля.

7 августа журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи сообщили, что российский рынок акций усилил рост и прибавил более 4% на фоне новостей о планах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести очные переговоры.

15 августа в Анкоридже на Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон (США, штат Аляска) пройдут переговоры Трампа и Путина. Главной темой станет поиск мирного урегулирования на Украине. Не исключено, что стороны обсудят такие предложения, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями. Начало саммита запланировано на 22:00 по московскому времени. Чего ожидать от встречи лидеров России и США, кто прибыл на переговоры в составе делегации РФ и какие вопросы будут обсуждать президенты — в материале «Газеты.Ru».

