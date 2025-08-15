На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВФ обновил рейтинг государств по ВВП на душу населения

МВФ разместил Россию на 71-м месте в рейтинге стран по ВВП на душу населения
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) обновил рейтинг государств по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, отражающему уровень благосостояния граждан и степень развитости экономики. Список опубликован на сайте МВФ.

Согласно обновленной информации, подушевой ВВП России составляет $14 260, страна располагается на 71-м месте в рейтинге. При этом Казахстан обошел РФ в списке.

Первые пять мест заняли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Сингапур и Исландия соответственно. США расположились на седьмой позиции, а Китай — на 73-й.

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. По его словам, это прямая заслуга отечественных предпринимателей и результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов страны.

Ранее Россия вошла в топ-5 промышленных экономик мира.

